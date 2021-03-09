هشام جمال يكشف لأول مرة تفاصيل فكرة "في بيتنا روبوت"





كشف الفنان هشام جمال، عن فكرة مسلسل " في بيتنا روبوت" و تنفيذها، حيث قال "فكرة المسلسل الأول كنا هنعمل 3 قصص زى مسلسل بدل الحدوتة 3 للنجمة دنيا سمير غانم، وأن 3 قصص يكونوا مختلفين".





وتابع خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة cbc، "وكان في قصة منهم 2 لسه متجوزين والولد عنده مشروع الروبوت واحد بايظ و بيهنج والتانى سليم بينفذه وبدل ما تبقى 15 حلقة كبرناها وبقت 20 حلقة وبعد التفاعل الكبير من الجمهور و نجاح المسلسل عاوزين جزء ثانى من المسلسل".



وأضاف "احنا كنا بانينا ديكو المسلسل أول 2020 وداخلين نصور جت كورونا وقفنا ونزل مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في رمضان ونجح زودنا كلمة "لذيذ" وحبه ليوسف الشريف روبوت زيه، وبحب في الشارع اسأل الناس بتتفرج على المسلسل فين على التلفزيون أو النت ولا على منصة watch it وببقى مبسوط بردود الفعل جدا.



يذكر أن مسلسل فى بيتنا روبوت، بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى وإخراج وليد الحلفاوى، وهو من إنتاج سينرجى وروزناما.



