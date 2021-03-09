"أبوالسعود" يطرح حلًا لإنهاء أزمة الصحف الحزبية المتوقفة: كادر بشري يستحق الدعم

قال أبوالسعود محمد عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، والمرشح لعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي، إن الزملاء بالصحف الحزبية المتوقفة، والذين يبلغ عددهم بالمئات، من حقهم أن يكون لهم كيان يعبر عنهم وينتمون إليه، ولا يعتمدون في الأساس على بدل للبطالة أو بدل التدريب والتكنولوجيا فقط.





وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الزملاء الحزبيون، كادر بشري يستحق الدعم، ومن حقهم أن ينتموا إلى صحف تعمل، وتدر لهم دخلًا، وعلى النقابة أن تجد حلولًا واقعية لهم، أو تشغيل الموقع الإلكتروني "الخبـر"، الذي بدأت في تأسيسه لهم ثم توقف.





وأكد "أبوالسعود" أن الزملاء قادرون على إنشاء شركة مصرية مساهمة للموقع الإلكتروني أو صحيفة، ويحصلوا على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ظل صعوبة توزيعهم على المؤسسات الصحفية، في وقت تقوم تلك المؤسسات بفصل عدد كبير من الزملاء.





وتابع: "السوق الآن مفتوح، ويمكن لهذا الموقع الإلكتروني أن يُدر لهم وللنقابة دخلًا، عن طريق السوشيال ميديا واليوتيوب وغير ذلك".



