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موعد مباراة ليفربول ولايبزيج في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستضيف ليفربول نادي لايبزيج في تمام العاشرة مساء الأربعاء القادم على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات إياب دور ال 16 بدوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الإياب والذي جمع الفريقين على ملعب بوشكاش آرينا المجري بفوز الريدز بهدفين دون مقابل أحرزهما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبي الفريق.

يذكر أن ليفربول صعد للدور ال 16 بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 13نقطة، والتي كانت تضم إلى جانبه أتلانتا الإيطالي الذي حلل وصيفاً، وأياكس امستردام الهولندي، وميتييلاند الدنماركي الذي حل آخراً.

وعلى الجانب الآخر صعد لايبزيج للدور ذاته بعدما حل وصيفاً في المجموعة الثامنة والتي كانت تضم باريس سان جيرمان متصدراً للمجموعة برصيد 12 نقطة ومانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حل ثالثاً، واسطنبول باشيك آخر المجموعة.

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