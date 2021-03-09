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حملة بحي البساتين على المحلات غير المرخصة
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:58 ص
إسماعيل منطاوي
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قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين، بشن حملة مكبرة على المحلات وضبط كافة المخالفين وإعادة الشي لأصله.
وقال اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع محلات بدون ترخيص بمساكن العرائس بمنطقة صفر قريش وعمارات الشركة الكويتية بالمعادي الجديدة.
وأوضح رئيس البساتين بأنه تم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
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