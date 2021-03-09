إحالة طالب بجامعة طنطا للتحقيق بسبب دخوله الحرم بسيارته وإصابة أحد زملائه

أحال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا أحد طلاب كلية الحقوق بالفرقة الثالثة إلى التحقيق العاجل.





جاء ذلك عقب ‏دخول هذا الطالب إلى مجمع الكليات بسبرباى بسيارته بالمخالفة للوائح المنظمة، ‏مما ترتب عليه إصابة أحد زملائه بالفرقة الثانية بكلية الحقوق ببعض السحجات بالوجه.



