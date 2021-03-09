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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:13 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يواجه فريق الأهلي نظيره الإسماعيلي غدًا الأربعاء على ملعب برج العرب، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للشياطين الحمر، على تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، والذي سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، جونيور أجايي.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 24 نقطة من عشر مباريات، بينما الإسماعيلي في المركز 16 برصيد 10 نقاط من 14 لقاء.

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