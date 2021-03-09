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حقيقة جلسة نجم الزمالك مع الأهلي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، حقيقة ما تم تداوله بشأن عقد جلسة بين أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومسئولو النادي الأهلي.

وأشارت التقارير إلى أن أحمد سيد زيزو أبدى رغبته في الانتقال إلى الأهلي، حيث فضل الأحمر عن الانضمام إلى صفوف نادي بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "زيزو لم يجلس مع مسئولي الأهلي إطلاقًا، اللاعب تلقى عرضًا رسميًا من العين الإماراتي بالفعل، والزمالك لم يستجب، وتم غلقه تماماً".

وتابع، "مشكلة الزمالك أنه يمتلك أكثر من لاعب من بينهم زيزو، بعد نهاية الموسم  هيكون باقي في عقده سنة، ولابد أن يتم التجديد لهم".

واستكمل، "كنت أتمنى أن يكون رد زيزو علي الإشاعات في الملعب وليس على انستجرام، ولابد أن يتم التجديد معه ورزاق سيسيه أيضًا".

واضاف، "من يتحدث عن توقيع زيزو للأهلي ليس له أي علاقة بالأهلي أو الزمالك من الأساس، اللاعب ووالده لم يجلسوا مع أي شخص في الأهلي".

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