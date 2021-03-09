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شيماء سيف تفزع زوجها فى كواليس "في بيتنا روبوت" بسبب الصلعة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت الفنانة شيماء سيف، عن موقف غريب تعرض له زوجها محمد كارتر في كواليس مسلسل "في بيتنا روبوت".


وقالت شيماء سيف، خلال لقائها مع النجمة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc: الكواليس كلها كانت ضحك وكنت لابسه باروكة قرعة وفى يوم تصوير زوجى كارتر جه على غفلة وميعرفش إنى لابسة باروكة "قرعة" وعليها إيشارب ولما شيلته اتفزع واترعب.

يذكر أن مسلسل "فى بيتنا روبوت"، بطولة كل من: شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى، وإخراج وليد الحلفاوى، وهو من إنتاج سينرجى وروزناما

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