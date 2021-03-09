ليلى أحمد زاهر عن مشاركتها في "فى بيتنا روبرت": أحلى دور عملته في حياتي

كشفت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر عن أفضل دور قدمته خلال مشوارها الفني القصير، حيث قالت"سارة أحلى دور عملته فى حياتي".



وتابعت خلال لقائها مع النجمة إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناةcbc،"والناس في الشارع بتوقفنى تقولى حرام عليكى اللى بتعمليه في يوسف ومشاريعك الفاشلة، بقول والله أنا ليلى وسارة في المسلسل، وشيماء سيف كانت علطول بتعمل فينا مقالب في الكواليس".





يذكر أن مسلسل "فى بيتنا روبوت"، بطولة كل من: شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى، وإخراج وليد الحلفاوى، وهو من إنتاج سينرجى وروزناما