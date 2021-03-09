Advertisements

أول تعليق لحمد هنيدي على فيديو تحرش شاب بطفلة في المعادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:49 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements


انتشر خلال الساعات القليلة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشخص يتحرش بطفلة صغيرة فى مدخل العمارة، الأمر الذى أثار رواد السوشيال ميديا.

وعلق الفنان محمد هنيدي على هذه الواقعة، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بفيسبوك منشورا يقول فيه "الفيديو المنتشر لكائن بيتحرش بطفله بريئة مرعب لدرجة مخيفه، ومانصحش حد يشوفه، والحسنة الوحيدة انه اظهر وحش من وسط وحوش كتير بتعيش بينا ورا وش بلاستيك بيخفي صفات ابشع مما نتصور".

واختتم "أتمنى القبض على المتحرش ده فورا اي كان هو فين، وربنا يحفظنا ويحفظكوا".

أخبار تهمك

حقيقة جلسة نجم الزمالك مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقوبة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و43 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن السيناريو المتوقع لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يحسم قراره النهائي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

12:25 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

12:41 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

01:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين