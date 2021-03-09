أول تعليق لحمد هنيدي على فيديو تحرش شاب بطفلة في المعادي





انتشر خلال الساعات القليلة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشخص يتحرش بطفلة صغيرة فى مدخل العمارة، الأمر الذى أثار رواد السوشيال ميديا.



وعلق الفنان محمد هنيدي على هذه الواقعة، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بفيسبوك منشورا يقول فيه "الفيديو المنتشر لكائن بيتحرش بطفله بريئة مرعب لدرجة مخيفه، ومانصحش حد يشوفه، والحسنة الوحيدة انه اظهر وحش من وسط وحوش كتير بتعيش بينا ورا وش بلاستيك بيخفي صفات ابشع مما نتصور".



واختتم "أتمنى القبض على المتحرش ده فورا اي كان هو فين، وربنا يحفظنا ويحفظكوا".