Advertisements

ميدو: الأهلي تعاقد مع كهربا لتصفية الحسابات مع مرتضى منصور

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:55 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن إدارة النادي الأهلي أخطأت من البداية في التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق، والأحمر الحالي، مشيراً إلى أن الأهلي لم يحتاج إلى اللاعب فنيًا ولكنه تم ضمه لتصفية حسابات مع مرتضى منصور رئيس الأبيض السابق.

الأهلي كان قد قرر إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتغريمه بمبلغ 200 ألف جنيه، بسبب عدم التزامه ودخوله في مشادة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

وقال ميدو، "يجب أن يعترف الجميع الآن أن إدارة الأهلي أخطأت في التعاقد مع كهربا، وسبب الصفقة لم يكن فني ولكن لتصفية حسابات مع مرتضى منصور".

وتابع، "تقدير كهربا للأهلي كان يجب أن يكون بالأفعال الحقيقية، وليس التمثيل وتعظيم السلام".

أخبار تهمك

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موسيماني يحسم قراره النهائي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة جلسة نجم الزمالك مع الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 16 ساعة

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و43 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن السيناريو المتوقع لأزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقوبة كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

12:25 ص

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

12:41 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

01:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين