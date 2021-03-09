ميدو: الأهلي تعاقد مع كهربا لتصفية الحسابات مع مرتضى منصور

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن إدارة النادي الأهلي أخطأت من البداية في التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق، والأحمر الحالي، مشيراً إلى أن الأهلي لم يحتاج إلى اللاعب فنيًا ولكنه تم ضمه لتصفية حسابات مع مرتضى منصور رئيس الأبيض السابق.





الأهلي كان قد قرر إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتغريمه بمبلغ 200 ألف جنيه، بسبب عدم التزامه ودخوله في مشادة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق.





وقال ميدو، "يجب أن يعترف الجميع الآن أن إدارة الأهلي أخطأت في التعاقد مع كهربا، وسبب الصفقة لم يكن فني ولكن لتصفية حسابات مع مرتضى منصور".





وتابع، "تقدير كهربا للأهلي كان يجب أن يكون بالأفعال الحقيقية، وليس التمثيل وتعظيم السلام".



