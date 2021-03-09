في مقدمتهم هالاند .. 3 لاعبين من العيار الثقيل على طاولة ليفربول

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يمر بأسوأ فتراته في التاريخ وذلك في ظل سلسلة نتائجه السلبية في بطواة الدوري الإنجليزي وإبتعاده عن المراكز الأربعة الأولى.





ولفتت صحيفة ميرور البريطانية أن ليفربول يمر بفترة صعبة للغاية خاصة مع تراجع مستوى الثلاثي السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فرمينيو والمصري محمد صلاح.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن هذا الثلاثي يفكر في الرحيل في نهاية الموسم الحالي في حالة عدم التأهل الى دوري أبطال بالإضافة إلى فوزهم بكل شيء مع الريدز.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن مسئولي ليفربول حددوا 3 نجوم من أجل تعويض رحيل الثلاثي وهم النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني وإنسو فاتي نجم برشلونة الإسباني ومايرون بوادو نجم آلكمار الهولندي.