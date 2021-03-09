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موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة فى إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:40 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره برشلونة الإسباني ضمن مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا فى لقاء قوي بين الفريقين ومنتظر.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي حقق الفوز خلال لقاء الذهاب فى ملعب كامب نو برباعية مقابل هدف، بينما يرغب برشلونة فى تحقيق ريمونتادا على الفريق الفرنسي والعودة بالمباراة.

وتقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي فى إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم الأربعاء.

ويذكر أن خوان لابورتا فاز برئاسة برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة بعدما حقق النجاح فى الانتخابات التى أقيمت أول أمس.

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