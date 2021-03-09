حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلى

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية خبر يتضمن انتقال لاعب خط وسط نادي الزمالك أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي في فتره الانتقالات الصيفية القادمة.





وجاء ذلك بعدما أعلن مصطفي يونس لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عبر حسابه الرسمي بموقع" يوتيوب" أن اللاعب سينتقل إلى اللعب في الدوري الإماراتي ومن ثم يعود إلى الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي، مؤكداً رغبه عائله زيزو في انتقاله إلى القلعة الحمراء.





ونفى زيزو الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": مؤكداً أن نادي الزمالك صاحب الفضل الأول فيما وصل إليه وأن تركيزه ينصب حالياً في مصلحة الفريق من أجل الحفاظ على قمة ترتيب الدوري والصعود الى الدور التالي من من دوري أبطال أفريقيا.





ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة والنصف مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولي في إطار الإسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز.



