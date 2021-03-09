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موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنجلادباخ فى دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:20 ص
محمد سامي
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يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا فى لقاء قوي منتظر يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس.
وتقام مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا مونشنجلادباخ فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس فى لقاء مهم.
وكان مانشستر سيتي الإنجليزي حقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدفين دون رد وأصبح قريب من الصعود لدور ال 8 من دوري أبطال أوروبا.
ويذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليج وكان قد خسر أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية.
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