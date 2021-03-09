موعد مباراتي الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين

يستعد نادي الهلال، لمبارتين ناريتين، على صعيد بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





ويحتل الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، فاز في 12 مواجهة، وتعادل في 6 مباريات، مقابل 4 خسائر، ويفصله 5 نقاط عن الشباب، صاحب الصدارة.





وفيما يلي موعيد مباراتي الهلال المقبلتين في الدوري السعودي:-

سيواجه الهلال فريق الوحدة، يوم الخميس المقبل الموافق 11 مارس، في تمام الساعة السادسة وخمسة دقائق بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة دقائق بتوقيت مكة المكرمة، في إطار مباريات الجولة 23.





وسيخوض الهلال مباراة نارية أمام نظيره القادسية، يوم 30 مارس، الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة 24.



