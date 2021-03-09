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موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يدخل محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريبات الجماعية مع الفريق عقب مواجهة فيتا كلوب الكونغولى يوم الثلاثاء المقبل.

ويواجه الأهلي نظيره فيتا كلوب في إطار مباريات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصرًا في كينشاسا.

وصرح مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني، ان المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق، رحب بعودة كهربا للتدريبات الجماعية عقب لقاء فيتا كلوب.
وكان موسيماني وقع على جناح أيسر الفريق، بخوضه تدريبات منفردة لمدة شهر، بعدما وقع عليه عقوبة الاستبعاد من المباريات، خلال هذه الفترة.
وأوضح المصدر: ان موسيماني يتمسك بتنفيذ عقوبة كهربا، بالايقاف لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، بعد تصرفه الغير لائق في مباراة طلائع الجيش بالدوري.

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