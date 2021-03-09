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موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يواجه فريق إنتر ميلان مع منافسه تورينو، يوم الأحد 14 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وستقام المباراة بين إنتر ميلان وتورينو في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق إنتر ميلان الفوز بالأمس على حساب أتالانتا، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا.

ويحتل إنتر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني.

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