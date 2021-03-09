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موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:42 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره أتالانتا، يوم الثلاثاء 16 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائى من دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة بين ريال مدريد وأتالانتا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق ريال مدريد الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في إيطاليا.

يذكر أن أتالانتا خسر بالأمس أمام إنتر ميلانو، بنتيجة هدف دون رد في الدوري الإيطالي، وتعادل ريال مدريد مع أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في الليجا.

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