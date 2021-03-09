أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي عن أخر تطورات إصابة نجم الفريق كريم وليد الشهير بنيدفيد.





وتعد آخر مباراة خاضها نيدفيد مع الأهلي كانت أمام مصر المقاصة يوم 10 أبريل 2019 في بطولة الدوري المصري.





وتعرض نيدفيد خلال المباراة لإصابة قوية في ركبته وخضع لجراحة بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة ثم أجرى نيدفيد جراحة جديدة بعد وجود خطأ في الجراحة الأولى.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية:" تعرض نيدفيد للإصابة برشح في الركبة خلال الأيام الماضية وهو ما يعطل عودته إلى التدريبات الجماعية".





واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلا:"ما فعله الأهلي تجاه إصابة نيدفيد التي امتدت لفترة طويلة يؤكد حرص النادي على مصلحة أبنائه وعدم تقصيره في علاج أي لاعب".



