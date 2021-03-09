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موعد مباراة تشيلسي المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حقق نادي تشيلسي فوزا هاما على نظيره نادي إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي نظيره نادي ليدز يونايتد فى الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل على ملعب نادي ليدز يونايتد.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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