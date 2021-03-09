موعد مباراة مصطفي محمد المقبلة مع جالطة سراي

يواجه يوم السبت المقبل نادي جالطة سراي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني مصطفي محمد نظيره نادي قيصري سبور.





وتقام المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري التركي الممتاز فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.





ويعود لاعب منتخبنا الوطني مصطفي محمد الي المشاركة مع فريقه مرة أخري بعد نهاية إيقافه الذي تعرض له أمام إيرزوروم سبور حيث حصل على كارت أحمر.





وكان مصطفي محمد قد انضم لصفوف نادي جالطة سراي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف نادي الزمالك.



