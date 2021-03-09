تعرف على موعد مباراة الاهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يواجه النادي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء 16 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي فيتا كلوب.





وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الايجابي 2 / 2 على ستاد القاهرة الدولي الأسبوع الماضي.



