ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يمر بفترة من أسوء لحظاته في تاريخه وذلك في ظل سلسلة النتائجة السلبية للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي وإبتعاده عن المراكز الأربعة الأولى.





وألمحت صحيفة ميرور البريطانية أن ليفربول يمر بفترة صعبة جدا خاصة مع تراجع مستوى ثلاثي هجوم الفريق السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فرمينيو والمصري محمد صلاح.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ثلاثي الريدز يفكر في الرحيل في نهاية الموسم الحالي في حالة عدم التأهل الى دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى فوزهم بكل شيء مع ليفربول.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول حدد 4 نجوم من أجل تعويض رحيل الثلاثي وهم النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني وجاك جريليش نجم أستو فيلا الإنجليزي وإنسو فاتي نجم برشلونة الإسباني ومايرون بوادو نجم آلكمار الهولندي.



