Advertisements

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يمر بفترة من أسوء لحظاته في تاريخه وذلك في ظل سلسلة النتائجة السلبية للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي وإبتعاده عن المراكز الأربعة الأولى.

وألمحت صحيفة ميرور البريطانية أن ليفربول يمر بفترة صعبة جدا خاصة مع تراجع مستوى ثلاثي هجوم الفريق السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فرمينيو والمصري محمد صلاح.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ثلاثي الريدز يفكر في الرحيل في نهاية الموسم الحالي في حالة عدم التأهل الى دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى فوزهم بكل شيء مع ليفربول.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول حدد 4 نجوم من أجل تعويض رحيل الثلاثي وهم النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني وجاك جريليش نجم أستو فيلا الإنجليزي وإنسو فاتي نجم برشلونة الإسباني ومايرون بوادو نجم آلكمار الهولندي.

أخبار تهمك

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ يوم

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 19 ساعة

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و43 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 14 ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلى

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

12:25 ص

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

06:01 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

12:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين