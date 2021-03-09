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حصيلة وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تتخطى 700 ألف حالة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة العربية الإخبارية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تخطت 700 ألف حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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