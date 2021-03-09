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دنيا عبد العزيز وعز مع حمادة هلال في كواليس "المداح"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:28 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان محمد عز، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له من كواليس مسلسل "المداح" المقرر أن يعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.


حيث ظهر "عز" في الصورة برفقة الفنان حمادة هلال ودنيا عبدالعزيز وارتدت جلباب الفتاة الشعبية، وعلق على الصورة قائلا:" انشاء الله المداح رمضان 2021".


مسلسل "المداح" يشارك فى بطولته مع حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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