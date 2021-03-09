مي عمر: محمد سامي سبب نجاح "لؤلؤ"





أكدت الفنانة مي عمر، أن أهم عنصر من عناصر نجاح مسلسل" لؤلؤ" الذي عرض مؤخرًا هو المخرج محمد سامي.





وقالت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه محمد سامي بذل مجهودًا كبيرًا وكان المشرف على الإخراج والتأليف، لافتة إلى أن سامي وضع جغرافية فريق العمل الفني للسير عليها.





وأوضحت أن فريق العمل بذل هو الاخر مجهودًا كبيرًا جدًا خلال تصوير المسلسل الذي استغرق 4 شهور، والتحضير له استغرق عامًا.