Advertisements

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل طقس الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
- طقس حار على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- أتربة عالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- الرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 17 والعظمى 29
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 16 والعظمى 29
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 29
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 16 العظمى 29
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 16 والعظمى 32
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 والعظمى 33
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 16 والعظمى 33
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 العظمى 26
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في السويس الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في رفح الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 العظمى 27
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في طابا الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في الطور الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 17 والعظمى 29
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 30
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 31
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 14 والعظمى 31
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 15 والعظمى 31
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 15 والعظمى 32
درجات الحرارة في قنا الصغرى 15 والعظمى 33
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 15 والعظمى 34
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 16 والعظمى 34
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 33
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 32
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 27
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 30

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الطقس الارصاد

أخبار تهمك

حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلى

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ أقل من ساعتين

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ يوم

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 5 ساعات

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 14 ساعة

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و43 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

إبراهيم حجازي: "إحنا سايبين السيسي من 6 سنوات بيجدف لوحده" (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

طقس الخميس| رياح مثيرة للرمال والأتربة.. وحار على جنوب الصعيد

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

العظمى تصل لـ43.. الأرصاد تعلن طقس اليوم وتحذر من الرياح المثيرة للأتربة

طقس الخميس| شبورة ورياح.. ودرجة الحرارة تصل لـ42

الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس.. درجة الحرارة تصل لـ42

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

12:25 ص

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

06:01 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

12:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين