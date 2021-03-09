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هالة فاخر تعتذر عن عدم مشاركتها في "الطاووس"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:49 ص
بوابة الفجر
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أثيرت أنباء صحفية بأن الفنانة هالة فاخر اعتذرت بشكل مفاجئ عن عدم المشاركة في مسلسل "الطاووس" المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2021.


ويأتي اعتذار هالة فاخر، بعد أن كانت أعلنت منذ فترة انضمامها لفريق عمل المسلسل.


يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، هذا الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل ووجورج أشرف، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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