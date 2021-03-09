عدالة السماء تقتص من عجوز حطم رأس زوجته بـ"شاكوش"

شهدت منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، واقعة غريبة، حيث تم القصاص من مسن قتل زوجته بطريقة بشعة، فتم القصاص منه بطريقة سريعة ومباشرة، وكأن العدالة كانت له بالمرصاد.





تعود الواقعة إلى خلاف وقع بين رجل مسن، 60 سنة، وزوجته، ربة منزل، فاستشاط الرجل غضبا، وحمل آلة حديدية (شاكوش)، وظل يضربها بها على رأسها حتى تهشمت جمجمتها.





بعد الانتهاء من جريمته، أسرع الرجل الستيني بالهرب، إلا أن عدالة السماء كانت له بالمرصاد، وصدمته سيارة مسرعة، فأنهت حياته.





كان بلاغا قد ورد إلى قسم العمرانية يفيد بالعثور على جثة لربة منزل، وتظهر عليها علامات الاعتداء بآلة حديدية، وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء الواقعة هو الزوج، وتولت النيابة التحقيق.



