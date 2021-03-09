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32321 إصابة و987 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 32321 إصابة و987 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

 

وأعلنت الصحة البرازيلية،  ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 32321.

 

وقد رصدت الصحة البرازيلية 987 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 1555 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 266398 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

 

وكانت مؤشرات فيروس كورونا في كثير من الدول، بينها البرازيل، شهدت تراجعا ملموسا خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام الاثنين لأسباب بيروقراطية.

 

 

 

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