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التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:47 ص
تدمير طائرة - أرشيفية
تدمير طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلن التحالف العربي، صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، كانت قوات التحالف العربي، أعلنت اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقه الجنوبية للمملكة؛ وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس " .

 

وأوضح التحالف- فى بيان- أن المليشيا الحوثية ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات فضيعة للقانون الدولي الإنساني.

 

وبحسب المصدر، أكدت المملكة أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي.

 

كما دعت "دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلاً عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

 

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يدمر طائرة خميس مشيط تدمير طائرة مفخخة السعودية الحوثيين التحالف العربي

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