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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-3-2021 في مصر

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
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واصلت أسعار الذهب التراجع في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 9-3 2021،  حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 747 جنيها للجرام ، وذلك مع هبوط المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل سعر 747 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 853.75 جنيه.

 عيار 18 سعره 640.25 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 5976 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى في 11 شهراً في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع صعود عوائد السندات الأمريكية.


وتحول الذهب للهبوط مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات أعلى 1.6 بالمائة خلال التداولات، وارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في 3 أشهر.

وكان المعدن الأصفر تلقى الدعم خلال التعاملات من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لحزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار.

في حين أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم الناجم على الأرجح عن تحفيز مالي واسع النطاق، فإن عوائد السندات المرتفعة هذا العام هددت هذا الوضع لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن.

كما تأتي خسائر الذهب وسط مكاسب قوية للأسهم الأمريكية حيث تجاوز "داو جونز" مستوى 32 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.2 بالمائة، أو ما يعادل 20.50 دولار إلى 1678 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 3 أبريل 2020.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.2 بالمائة إلى 1680.05 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 92.34.

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