بايرن ميونخ يخشى رحيل نجمه.. وجوارديولا ينتظر

تقدم نادي بايرن ميونخ الألماني بعرض، للاعبه الفرنسي كينجسلي كومان جناح الفريق، من أجل تجديد عقده مع النادي لأطول فترة ممكنة.





ووفقًا لصحيفة "كيكر" الألمانية، أن نادي بايرن ميونخ يحاول تمديد عقد كومان لمدة 3 مواسم إضافية جديدة، حيث ينتهي عقده الحالي في صيف عام 2023، ولكن قام اللاعب برفض العرض.





وأشارت: يرغب النادي البافاري في استمرار كومان مع الفريق، لتجنب ما حدث مع لاعبين آخرين في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم ديفيد ألابا، الذي لم يتوصل لاتفاق مع النادي على تجديد عقده، وسيغادر بنهاية الموسم الحالي بشكل مجانًا.





يذكر ان بايرن ميونخ رفض التفريط في كومان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، خاصةً في ظل تمسك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالحصول على خدماته.





وأتمت الصحيفة: إنه بجانب مانشستر يونايتد، فإن مانشستر سيتي أيضًا يرغب في التعاقد مع الجناح الفرنسي، حيث يعرفه المدرب الإسباني بيب غوارديولا عندما كان مدرب البافاري.



