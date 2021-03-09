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أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:50 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الثلاثاء 9-3-2021 ، ليسجل سعر البلطي الأسواني، بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطي الفيلية 30 – 110 جنيهات للكيلو، وسجل البلطي المزارع "1" 18-20 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، لتتراوح بين 16-17 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السمك البوري 1، بين 40 - 50 جنيها للكيلو مقابل 40 – 48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها الكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار المكرونة السويسي، بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجي 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.

وسعر السمك الثعابين تراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.


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