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موسيماني ينتظر عودة ورقته الرابحة في الأهلي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:30 ص
موسيماني
موسيماني
غدير أحمد
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حسم الطاقم الطبى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى، موقف وليد سليمان من المشاركة فى الفريق في المران الجماعية من عدمه، وذلك عقب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية.

ومن المرجح أن يعود وليد سليمان للمشاركة فى المران الجماعية والمباريات مع القلعة الحمراء، بعد عودة بعثة الفريق من خوض مواجهة فيتا كلوب الكونغولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغاب سليمان عن المشاركة فى المباريات مع القلعة الحمراء، منذ لقاء البنك الأهلى فى مسابقة الدورى العام.

ويعد وليد سليمان من العناصر التى يعتمد عليها بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق كأحد الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء.

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وليد سليمان موسيماني الاهلي

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