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موسيماني ينتظر عودة ورقته الرابحة في الأهلي
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:30 ص
غدير أحمد
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حسم الطاقم الطبى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى، موقف وليد سليمان من المشاركة فى الفريق في المران الجماعية من عدمه، وذلك عقب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية.
ومن المرجح أن يعود وليد سليمان للمشاركة فى المران الجماعية والمباريات مع القلعة الحمراء، بعد عودة بعثة الفريق من خوض مواجهة فيتا كلوب الكونغولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وغاب سليمان عن المشاركة فى المباريات مع القلعة الحمراء، منذ لقاء البنك الأهلى فى مسابقة الدورى العام.
ويعد وليد سليمان من العناصر التى يعتمد عليها بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق كأحد الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء.
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