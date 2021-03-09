الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

يقترب النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع أحمد سمير لاعب الفريق الكروي الأول بطلائع الجيش، على أن ينضم للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، في صفقة انتقال حر.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية عن توقيع اللاعب للأهلي في الساعات القليلة الماضية، وذلك تمهيداً للإعلان عن الصفقة بنهاية الموسم الجاري.





وتألق لاعب الزمالك السابق مع الطلائع خلال الموسم الجاري، وقدم مستوى متميزًا، وذلك بجانب أنه يستطيع اللعب على الجناحين.





الجدير بالذكر أن سمير شارك مع فريق طلائع الجيش خلال الموسم الحالي في 14 لقاء، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين.



