Advertisements

تسجيل 1877 إصابة و319 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:05 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 1877 إصابة و319 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تعيش مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة وسط صعوبات في مجال تلقيح السكان.

 

وشهدت المكسيك، ارتفاعًا في حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1877 لتصل إلى مستوى 2130477 حالة.

 

وجاء ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المكسيك يوم 4 مارس 7521، وفي 5 مارس 6797، وفي 6 مارس 6561، وفي 7 مارس 2734.

 

ورصدت الصحة المكسيكية، خلال اليوم الماضي 319 وفاة ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 190923 شخصا، بنسبة فتك 8.96%، ما يمثل أحد أعلى مستويات في العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المكسيك إصابات كورونا

أخبار تهمك

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على سلاح لابورتا السري لإعادة برشلونة إلى منصات التتويج

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 7 ساعات

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ يوم

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و43 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلى

منذ حوالي 4 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 9 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

12:41 ص

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

06:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين