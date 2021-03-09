تسجيل 1877 إصابة و319 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، 1877 إصابة و319 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تعيش مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة وسط صعوبات في مجال تلقيح السكان.

وشهدت المكسيك، ارتفاعًا في حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1877 لتصل إلى مستوى 2130477 حالة.

وجاء ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المكسيك يوم 4 مارس 7521، وفي 5 مارس 6797، وفي 6 مارس 6561، وفي 7 مارس 2734.

ورصدت الصحة المكسيكية، خلال اليوم الماضي 319 وفاة ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 190923 شخصا، بنسبة فتك 8.96%، ما يمثل أحد أعلى مستويات في العالم.