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قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:03 ص
ميسي
ميسي
محمد نادر
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يخطط الإسباني خوان لابورتا، الرئيس الجديد لنادي برشلونة، إلى تقديم مشروع رياضي كامل من أجل إقناع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بالبقاء.

وكان لابورتا قد حسم إنتخابات الفريق الكتالوني لصالحه بواقع 57.69% من أصوات أعضاء نادي برشلونة، متفوقاً على كلاً من فيكتور فونت وتوني فريشيا.

وحسب ماذكرته قناة "كواترو" أن التعاقدات التي سيبرمها برشلونة في الأشهر المقبلة، ستكون مفتاح ميسي لاتخاذ القرار.

مشيرة إلى أن هناك بعض الأسماء تم طرحها بالفعل، ولكن لابورتا لم يرغب في التحدث عن تلك الأسماء خلال حملته الإنتخابية.

وأكدت: لابورتا قد توصل بالفعل مع 5 من ممثلي اللاعبين من أجل إقناعهم باللعب في صفوف الفريق الكتالوني.

وكشفت القناة الإسباينة عن أسماء اللاعبين الذين يعتمد عليهم لابورتا في إقناع الأرجنتيني في البقاء، وهم إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، وكيليان مبابي نجم باريس سان جرمان الفرنسي، ومهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند، وظهير بايرن ميونخ الألماني ديفيد ألابا.

وعن إمكانية توفير الأموال اللازمة لجلب الموهبة النرويجية إرلينج هالاند، قالت القناة الإسبانية أن الحل سيكون من خلال بيع الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سيوفر الكثير من الأموال التي ستساعد الفريق لإنهاء الصفقة لصالحه.

ويستغل لابورتا علاقته الجيدة مع رايولا وكيل أعمال هالاند لإقناعه بالانتقال إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

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ميسي لابورتا فونت برشلونة

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