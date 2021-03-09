Advertisements

ضبط 107 كجم دواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بقنا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:10 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمدينة قنا أسفرت عن ضبط ١٠٧ كجم دواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

‪‫واوضح الداودي انه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى ومن جانبه أشار الدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى الى أن المديرية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.

أخبار تهمك

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ أقل من ساعة

عملاق أوروبي يراقب مصطفى محمد

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعات

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ أقل من ساعة

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

09:03 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين