Advertisements
ضبط 107 كجم دواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بقنا
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:10 ص
بسام عبدالحميد
Advertisements
صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمدينة قنا أسفرت عن ضبط ١٠٧ كجم دواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
واوضح الداودي انه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى ومن جانبه أشار الدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى الى أن المديرية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.
واوضح الداودي انه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى ومن جانبه أشار الدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى الى أن المديرية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.
Advertisements