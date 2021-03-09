



رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعه السادسة شهر مارس عبر موقع وزاره القوى العامله





يتم الاستعلام عن الدفعة السادسة منحه العماله الغير منتظمه من جميع الأشخاص المستفيدين وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الذي يتم من خلالها معرفة اذا كان هذا الشخص يستحق استلام المنحة ام لا، كان الرئيس السيسي قد أوصى بان يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة ثلاث اشهر اخرى للاشخاص المتضررين، وقد اعلنت وزاره القوى العامله عن الدفعه السادسه منحه العماله الغير منتظمه من المنتظر ان يتم صرفها يوم الاحد الموافق السابع من مارس الحالي، حيث يتم ارسال رساله عبر الجوال لجميع المستفيدين بمكان صرف المنحة وموعد الحصول عليها.





منحة العمالة غير المنتظمة الدفعه السادسه

اكدت وزاره القوى العامله ان منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة على السادسه سوف يتم صرفها خلال هذا الاسبوع من شهر مارس وذلك عبر مكاتب البريد التي تتواجد في مختلف المحافظات ومن خلال ماكينات الصرف الآلي وعبر فروع فودافون كاش وذلك حتى تتجنب العدوى بفيروس كورونا خطوات الاستعلام عن دفعه العمالة غير المنتظمة شهر مارس 2021





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

هناك عدد من الخطوات يجب تنفيذها حتى يتم الاستعلام عن منحه العماله الغير منتظمه اولا قم بالدخول عبر موقع وزارة:-





- قم بالدخول الي الموقع الرسمي التابع لوزارة القوى العاملة.

- ثم اضغط على خانة منحة العمالة الغير منتظمة.

- اكتب الرقم القومي الخاص بالشخص المستفيد من المنحة

- ثم قم بإدخال الاسم الشخصي رباعيا.

- اختار اسم المحافظة التابع لها.

- اضغط على كلمة استعلام.



