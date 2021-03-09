Advertisements

رئيس نادي القضاة: تعيين المرأة في القضاء استحقاق دستوري يكفله النظام القضائي المصري منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements

ثمن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلًا كاملًا، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل المادة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.


وهو ما يؤكد إتساق الدولة المصرية مع كافة المواثيق الدولية في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها إعلاء لمباديء المساواة وعدم التمييز.

ويؤكد نادي قضاة مصر أن عمل المرأة بالقضاء، هو إستحقاق دستوري للمرأة المصرية كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد، إذ عملت المرأة بالقضاء منذ عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية بالقضاء المصري حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، وأثبتت التجارب نجاح القاضيات المصريات بجدارة في تولي منصة القضاء في الكثير من فروع القانون وقدرتهن على إظهار المعدن النفيس للمرأة المصرية.

ولذلك فإن نادي القضاة يشيد بتعيين المرأة من بداية السلم القضائي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذي يتم تهيئته للمرأة القاضية في هذه المرحلة لكي تقدم فيها عظيم خبراتها وجل مهاراتها.

ويقترح النادي أن يتم فتح باب التقديم للدفعات السابقة التي لم يسنح لها فرصة التقديم لأداء الرسالة السامية، مع التشديد على أن هذا المنحى الراقي هو تأكيد من الدولة المصرية على ترسيخ قيم دعم المرأة المصرية على مر العصور، وتتويج من رأس الدولة لجهود المرأة المصرية التي تثبت دوما قدرتها على الإبداع والتميز في كافة ما يسند إليها من أعمال.

صرح بذلك المستشار رضا محمود المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.

أخبار تهمك

حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلى

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعات

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 7 ساعات

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ أقل من ساعة

إكرامي الشحات يكشف مفاجأة عن شريف ورمضان صبحي

منذ يوم

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

12:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين