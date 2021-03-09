



بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021 إلكترونيا لشهر مارس من خلال رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات





فاتورة التليفون الأرضي 2021، نستعرض لكم من خلال مقالنا اليوم الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام عن فاتورة شهر مارس والتي اتاحت شركة وي الاستعلام عنها الكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بالشركة وذلك باستخدام رقم الهاتف وكود المحافظة ، وتجدر الاشارة الي ان الشركة وفرت هذه الخدمة من اجل توفير الوقت والحهد للمواطنين فضلا عن انها تحميهم من التجمعات التي تنقل بدورها وباء كورونا .





فاتورة التليفون الأرضي 2021

تقوم شركة المصرية للاتصالات باصدار الفاتورة كل ثلاثة اشهر وتتيح للمواطنين الدفع خلال شهر من اصدار الفاتورة وفي حال تاخر العميل عن دفعه الفاتورة المستحقه يتم قطع الخدمة وتغريم المشترك غرامه بالاضافه الي المبلغ المستحق ، وتجدر الاشارة الي ان الموقع الخاص بشركة وي يتيح العديد من الخدمات التي يمكن انجازها من خلاله والتي من ابرزها الاستعلام عن الفاتورة واختيار طريقة الدفع المناسبة حيث يوجد مجموعه من الطرق والتي تتمثل في الدفع عن طريق الفيزا كارد او خدمة الفودافون كاش .





الاستعلام عن فاتورة مارس 2021

من خلال هذه السطور نستعرض لكم اهم الخطوات المتبعه من اجل التعرف علي فاتورة شهر مارس لعدم التعرض لوقوف الخدمة حيث تتمثل هذه الخطوات في التالي :





- تسجيل الدخول عبر موقع المصرية للاتصالات.

- اختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة .

- تسجيل كود المحافظة ورقم الهاتف الارضي .

- الضغط علي زر استعلام .

- اختيار طريقة الدفع المناسبة .



