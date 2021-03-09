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"شجعوهن فلولاهم ما كنا".. أحمد حلمي يوجه رسالة لجمهوره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان أحمد حلمي على توجيه رسالة لوالدته وزوجته الفنانة منى زكي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان أحمد حلمي صورتين جديدتين له، واحدة برفقة والدته، والأخرى برفقة زوجته الفنانة منة زكي، وعلق عليهم قائلاً :" الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي، لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ. فهي اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى، هي الكنز الذي نجده في المحنة، هي الضحكة المكملة لكل فرحة، هي الضوء اللامع في أي عتمة، هي الذراع وهي العضد".

وتابع أحمد حلمي قائلاً:"شجعوهن، فلنكن سندًا لهن، فلولاهن ما كنا، فهن من كن سببًا في وجودنا، فخرجنا من أرحامهن".

ووجه أحمد حلمي رسالة لوالدته قال فيها:" شكرًا يا أمي على ما اعطيتني إياه من سنين عمرك حتى أصبحت رجلاً يحترم كل إمرأة و يقدرها ".

ووجه أحمد حلمي رسالة مليئة بالحب لزوجته، قال فيها:"شكرًا لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفٍ بكتف، فكنتي دائمًا نِعمَ الحبيبة والزوجة والصديقة ونِعمَ الأم، شجعوهن فلولاهم ما كنا".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي السينمائية هو فيلم "خيال مآته"، وهو بطولة منة شلبى، والفنان الراحل حسن حسني، بيومي فؤاد، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

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