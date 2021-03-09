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8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:27 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، 8 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في الثامن من مارس انخفاضًا من 19 حالة في اليوم السابق.

 

وأصدرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، بيانًا قالت فيه إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

 

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، انخفاض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 9 مقابل 17 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

 

وقالت اللجنة، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي بلغ 90002 حالة ، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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فيروس كورونا الصين 8 إصابات

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