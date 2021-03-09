Advertisements

التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:47 ص
تدمير طائرة - أرشيفية
تدمير طائرة - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلن التحالف العربي، صباح اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، كانت قوات التحالف العربي، أعلنت اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقه الجنوبية للمملكة؛ وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس " .

 

وأوضح التحالف- فى بيان- أن المليشيا الحوثية ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات فضيعة للقانون الدولي الإنساني.

 

وبحسب المصدر، أكدت المملكة أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي.

 

كما دعت "دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلاً عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

 

أخبار تهمك

موسيماني يستبعد المنحوس.. مفاجأة كبرى في تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

عملاق أوروبي يراقب مصطفى محمد

منذ نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يستقر على الاعتزال بـ24 سنة

منذ حوالي 9 ساعات

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

منذ أقل من ساعة

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يفتح تحقيقا بسبب "نيدفيد"

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلى

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفرج عن "كهربا" في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعات

بفرمان من موسيماني.. الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

منذ أقل من ساعة

لابورتا يستهدف 4 صفقات كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يحدد 4 صفقات مدوية

منذ أقل من ساعتين

جلطات في الرئة لمصابي كورونا.. 8 رسائل لمستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:31 م

قائمة رباعية من لابورتا لإقناع ميسي بالبقاء

09:03 ص

الأهلي ينهي صفقته الأولى في الصيف

09:03 ص

صلاح يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله مع ليفربول

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين