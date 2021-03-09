عملاق أوروبي يراقب مصطفى محمد

أكد كرستيان كاريمبو المدير الرياضي لنادي أوليمبياكوس اليوناني، أنه مصر مليئة بالمواهب الكروية المميزة، مشيرًا إلى أنه يتابع العديد من اللاعبين في الدوري المصري، ومصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى صفوف جلاتا سراي التركي.





وقال كاريمبو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "نتابع العديد من اللاعبين في الدوري المصري الذي يتميز بتنافسية كبيرة".





وتابع، "أثناء متابعتي لأرسنال رأيت محمد النني الذي أراه أحد أفضل لاعبي الوسط، مصر غنية بالمواهب الرائعة على مدار تاريخها مثل حسام حسن وميدو سابقًا، والآن أيضا مصطفى محمد الذي أتابعه ويقدم مستويات كبيرة في الدوري التركي".





فيما أشار إلى أن الدولي المصري عمرو وردة المحترف في صفوف نادي باوك اليوناني، لاعب موهوب، لكنه يحتاج لتركيز أكبر.



