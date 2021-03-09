موقف إنتر ميلان في الدوري الإيطالي بعد الفوز على أتلانتا

يسير نادي ميلان بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على أتلانتا بهدف دون رد أمس الإثنين في الجولة 26 .





على ملعب سان سيرو، جاء هدف أصحاب الأرض من توقيع ميلان سكرينيار (ق54).





وبهذه النتيجة، عزز الإنتر صدارته في "سيري آ" بإجمالي 62 نقطة، في حين تجمد رصيد أتالانتا في المركز الخامس، برصيد 49 نقطة.



