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"لتعزيز الانتماء إلى الوطن" برامج سياحية للمصريين المقيمين بالخارج من مختلف الأجيال

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تم الاتفاق بين وزارتي الهجرة والسياحة والآثار، على إعداد برامج تثقيفية وترفيهية وتعريفية بالمواقع السياحة والأثرية والمتاحف في مختلف المحافظات خاصة للمصريين المقيمين بالخارج من مختلف الأجيال.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي جمع بين وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ويستهدف البرنامج استثمار المصريين بالخارج للترويج للمقاصد السياحية المصرية، فضلًا عن المشاركة في الفعاليات والحملات الترويجية للسياحة المصرية بالخارج، وكذلك الفعاليات السياحية الكبرى.

وتناول الاجتماع بحث آليات الاستفادة من البرامج والأنشطة المختلفة التي تقدمها وزارة السياحة والآثار، وإعداد برامج خاصة للمصريين بالخارج، لزيارة الأماكن السياحية والأثرية والمتاحف في مصر.

وأشادت السفيرة نبيلة بالتعاون المثمر بين وزارة الهجرة ووزارة السياحة والآثار، في برامج شباب المصريين بالخارج أبناء الجيل الثاني والثالث، وشباب الدارسين بالخارج، وتنظيم الزيارات الميدانية للأماكن السياحية في مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين بالخارج، ومركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، فإنه سيتم الإعلان عن برامج وزارة السياحة والآثار عبر المركز لتحفيز شباب الدارسين بالخارج وشباب الجيل الثاني والثالث والمصريين بالخارج بشكل عام، للاشتراك في هذه البرامج التي سيتم الإعلان عنها.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن مثل هذه الزيارات تساعد المصريين بالخارج للتعرف على وطنهم الأم، وإمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بما يجري على أرض مصر من تنمية حقيقة ومنها أيضًا ما يجري من تنمية وتطوير في قطاع السياحة والآثار واكتشافات جديدة مبهرة، ليكونوا حائط صد منيع ضد ما يتم الترويج له ضد الدولة المصرية بالخارج.

لذا عملت الوزارة على تنظيم برامج زيارات للمواقع الأثرية والسياحية والمشروعات القومية لشباب المصريين بالخارج وشباب الدارسين بالخارج، لتكوين لوبي مصري يدافع عن الدولة المصرية ضد ما يروج ضدها.

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