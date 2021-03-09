ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. الدون يواصل الصدارة

تفوق فريق إنتر ميلان على نظيره أتلانتا مساء أمس الإثنين بهدف دون رد في ختام مباريات المرحلة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.





ولم يسجل روميلو لوكاكو صاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالدوري الإيطالي في تلك المواجهة، ليواصل كريستيانو رونالدو اعتلاء الصدارة بفارق هدفين عن الدبابة البلجيكية.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي على النحو التالي:





كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 20 هدفا.





روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 18 هدفا.





لويس مورييل، أتالانتا، 15 هدفا.





تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 14 هدفا.





زلاتان إبراهيموفيتش، ميلان، 14 هدفا.





لورينزو إنسيني، نابولي، 13 هدفا.





لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 13 هدفا.





جواو بيدرو، كالياري، 13 هدفا.





أندريه بيلوتي، تورينو، 11 هدفا.



